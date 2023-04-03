В Гагаринском районе Саратова выловили тело 70-летнего мужчины из Волги

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Гагаринском районе Саратове сегодня, 3 апреля, выловили тело мужчины из Волги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

70-летнего утопленника у поселка Вязовка обнаружил местный рыбак, он обратился в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Облспаса, они достали тело погибшего на берег.

Точную причину гибели пенсионера назовут после судмедэкспертизы.

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