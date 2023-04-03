Главой Новоузенского района переизбран действующий глава Андрей Опалько

В Новоузенске на должность главы единогласно переизбран Андрей Опалько. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в министерстве по делам территориальных преобразований Саратовской области.

В конкурсной комиссии присутствовали министр экономического развития Андрей Разборов, глава ведомства по делам муниципалитетов Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной думы Роман Чуйченко и Галина Ткачева.

Опалько принял в очередной раз присягу и приступил к исполнению обязанностей, он возглавляет муниципалитет с 22 марта 2018 года.

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