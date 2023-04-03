Саратовский летчик ушел на пенсию «по старости» в 29 лет

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управляющая отделением Социального фонда России по Саратовской области Оксана Егорова провела прямой эфир в соцсети и ответила на вопросы жителей региона.

Как отметила чиновница, сейчас по линии СФР разные виды пенсий получает сейчас более 709 тысяч человек, 16,5% из которых – пенсионеры, продолжающие быть официально трудоустроенными.

Средний размер пенсии в регионе на сегодняший день – 18 701 рубль. В фонде проводят заблаговременную работу с будущими пенсионерами, не менее чем за год их приглашают в клиентскую службу для предварительной оценки пенсионных прав.

Представители ряда вакансий могут выходить на пенсию досрочно – это, например, медики, педагоги, шахтеры и так далее. Так, «рекордсменом» по выходу на пенсию «по старости» в регионе стал 29-летний летчик.

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