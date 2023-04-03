В Саратове газовика оштрафовали за взрыв дома в селе Клещевка

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове газовика оштрафуют за взрыв в доме села Клещевка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Как уточнили следователи, 25 февраля 2022 года в подвале дома на улице Советской в Клещевке скопился газ. Вечером проверить подвал захотел 68-летний хозяин дома – он зажег спичку, газ взорвался. Пенсионер, к счастью, отделался легкими травмами.

СКР по Саратовской области пришел к выводу, что виноват во взрыве сотрудник газовой компании. Он должен был проконтролировать работу газоборудования, но этого не сделал – это подпадает по статью о халатности. Следком направил дело в суд.

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