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НовостиОбщество3 апреля 2023 11:59

В Саратовской области за нарушения задержали 41 охотника

Чаще чего за срок с 18 марта находили охотников без разрешений
Роман Хвалин
Комитете охотхозяйства Саратовской области

Комитете охотхозяйства Саратовской области

В Саратовской области с 18 марта за нарушения задержали 41 охотника, сообщили в комитете охотхозяйства региона.

Чаще всего лесничие находили саратовцев без разрешения на охоту. Виновников нарушений правил охоты штрафовали на сумму от 4 до 35 тысяч рублей.

Также сегодня, 3 апреля, в регионе завершается сезон весенней охоты на гусей, селезня и вальдшнепа в Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском районах области. На остальной территории региона он закончится и во всех остальных муниципалитетах.

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