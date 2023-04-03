В апреле в Саратове для строительства легкого наземного метро ограничат работу трамвайных маршрутов

архив КП Фото: Виталий ТИМКИВ

В Саратове для строительства легкого наземного метро с середины апреля ограничат работу трамвайных маршрутов 8, 9 и 10. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Такая ситуация повлияет на периодичность курсирования трамваев, они будут ходить реже. Заместить недостающие вагоны должны будут автобусы, по требованию губернатора Бусаргина, в них должна быть возможность использования банковской карты.

- Минтрансу поручено согласовать все свои действия с мэрией Саратова и довести до жителей необходимую информацию: все маршруты и остановки замещающих маршрутов, график движения трамваев, - рассказали в пресс-службе.

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