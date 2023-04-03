архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области двоих человек осудили за незаконный оборот черной икры, сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном следкоме.

Как установило следствие и подтвердил суд, в сентябре и декабре 2021 года на саратовском рынке 50-летняя женщина продавала черную икру осетровых.

Продавщица приобретала товар у 39-летнего мужчины, зная, что такая продажа икры краснокнижных рыб является незаконной. Подсудимых приговорили к году исправительных работ.

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