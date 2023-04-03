Фото: Пул Z 64

В Саратове построят крупный логистический комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщила пресс-служба главы региона.

Вторая очередь логистического комплекса «Лидер» планируется в Гагаринском районе Саратова. Новое складское здание оснастят оборудованием для хранения продуктов питания. Проект предусматривает возможность обработки до 70 грузовых фур ежедневно.

Соглашение о реализации проекта губернатор Роман Бусаргин подписал с компанией «Интек».

В постройку планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Кроме того, откроется примерно 180 рабочих мест. Ориентировочное расположение строения – район Вольского тракта.

Завершение проекта планируется к середине 2024 года.

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