фото: СУ СКР
Саратовцы обнаружили человеческий череп рядом со старым кладбищем. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным ведомства, вчера, 2 апреля, в полицию Кировского района обратились саратовцы. Проходя мимо Старообрядческого кладбища, они обнаружили человеческие кости и череп. Прибывшим на место следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия.
Назначена судмедэкспертиза.
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