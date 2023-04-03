Села в Петровском и Татищевском районах отправили на карантин из-за бешеных лис, сообщили в управлении ветеринарии правительства Саратовской области.

С 30 марта территории сел Корсаковка в Татищевском районе и Оркино в Петровском муниципалитете признаны неблагоприятными по эпидобстановке. Карантин объявлен из-за трупов бешеных лис на территории личных подсобных хозяйств.

— В рамках данных мероприятий ветеринарные специалисты проводят подворные обходы и вакцинацию восприимчивого поголовья, — отметили в управлении.

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