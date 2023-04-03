архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове начались работы по благоустройству парков и скверов. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году планируется благоустроить четыре территории.

Работы будут проведены в «Детском парке», сквере по проспекте имени 50 лет октября, а также на территории пруда «Семхоз».

Кроме того, с 13 апреля начнется благоустройство в парке на улице Рахова в поселке Дубки.

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