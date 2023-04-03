кадр из видео, снятого очевидцем

В центре Саратова несколько молодых людей слушали громкую музыку из машин и устроили стрельбу. Видео инцидента распространилось в Телеграм-каналах.

Судя по кадрам, у «Пятерочки» на пересечении улиц Вольской и Белоглинской припарковалась машина с группой мужчин, они громко слушали восточную музыку, в конце видео слышно, как один из них дважды выстрелил в воздух.

Видео, снятое жильцом одного из домов по соседству, привлекло внимание правоохранителей. Как выяснили полицейские, в ходе инцидента мужчина стрелял свето-шумовыми патронами, изделие, конструктивно схожее с пистолетом, не является оружием. Его изъяли у 28-летнего ранее судимого саратовца.

На мужчину и 21-летнего студента завели административные протоколы о стрельбе в не отведенных для этого местах.

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