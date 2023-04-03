В Саратове суд отобрал у 53-летнего мужчины автомобильные права из-за его пристрастия к психоактивным веществам

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове суд отобрал у мужчины автомобильные права из-за его пристрастия к психоактивным веществам. Об этом сообщили сегодня, 3 апреля, в прокуратуре региона.

Как отмечает релиз, 53-летний саратовец страдает от пагубной «зависимости от психоактивных веществ» и состоит на учете в диспансере. По этой причине ему запрещено управлять автотранспротом.

Региональный надзор подал иск в суд с требованием лишить мужчину автомобильных прав, инстанция такое решение поддержала.

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