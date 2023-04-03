фото: Аэропорт «Гагарин»

Аэропорт «Гагарин» открывает прямые рейсы из Саратова в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. С 29 апреля стартуют регулярные прямые рейсы в один из самых популярных курортов Турции—город Анталия. Полеты будут выполняться по четвергам и субботам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 от АО «Авиакомпания «ИрАэро»

Вылет из Саратова по четвергам в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью 17:55 (по местному времени). Вылет из Саратова по субботам в 17:15 (по местному времени), прибытие в Анталью в 20:25 по местному времени.

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