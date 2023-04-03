фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области указом Путина назначено 6 новых судей. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного суда в телеграм-канале.

Согласно Указу3 Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 226 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» в саратовских судах произошли новые назначения.

Заместителем председателя Энгельсского районного суда Саратовской области назначена Краснова Анастасия Романовна, судьей Саратовского областного суда – Строганова Елена Вячеславовна, судьей Заводского районного суда Саратова – Савина Татьяна Владимировна, судьей Октябрьского районного суда Саратова – Лаврова Инна Викторовна, судьей Энгельсского районного суда Саратовской области – Цыгановская Елена Юрьевна.

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