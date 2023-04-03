ЧП-Саратов

Сегодня, 3 апреля, в Энгельсе мужчина упал из окна многоэтажки и погиб, сообщает региональный минздрав.

Происшествие случилось около 9 часов утра. Покровчанин получил несовместимые с жизнью травмы.

Погибшему на вид около 35-37 лет, мужчина выпал из окна четвертого этажа дома по адресу Тельмана, 21.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.