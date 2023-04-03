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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 7:36

В Энгельсе мужчина упал из окна многоэтажки и погиб

Погибшему на вид около 35-37 лет
Роман Хвалин
ЧП-Саратов

ЧП-Саратов

Сегодня, 3 апреля, в Энгельсе мужчина упал из окна многоэтажки и погиб, сообщает региональный минздрав.

Происшествие случилось около 9 часов утра. Покровчанин получил несовместимые с жизнью травмы.

Погибшему на вид около 35-37 лет, мужчина выпал из окна четвертого этажа дома по адресу Тельмана, 21.

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