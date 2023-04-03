фото: Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 163 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 318 600 человек. Выздоровели с начала эпидемии 311 281 человек, за сутки — 126.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 83, Балашовском районе — 25, Балаковском — 17, Энгельсском — 13, Ртищевском, Турковском — по 6.

Большинство заболевших — 59 — люди старшего поколения. У всех признаки ОРВИ.

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