По маршрутам скоростного трамвая в Саратове будут ходить вагоны производства Энгельса и Екатеринбурга

архив КП Фото: Виталий ТИМКИВ

В Саратове определились, какие модели вагонов будут закуплены для легкого наземного метро. Об этом сообщили в Телеграм-канале проекта «Скоростной трамвай».

Ходить по маршруту скоростного трамвая в облцентре могут вагоны энгельсских моделей «Львенок», «Богатырь-М» и «Витязь-М», их выпускает завод в Энгельсе. Помимо них, задействуют вагоны из Челябинской области и Екатеринбурга.

Точных дат, когда будут объявлены закупки, в Телеграм-канале проекта не назвали, его примут после ремонта трамвайных линий и депо.

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