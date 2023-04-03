Благоустройство парка в поселке Дубки начнется с 13 апреля. Работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает городская администрация, в ближайшее время пройдет благоустройство следующих общественных территорий:

Детский парк;

парк на улице имени Рахова В.Г. в поселке Дубки;

территория у пруда «Семхоз»;

сквер по проспекту имени 50 лет Октября на участке от Технической до Деловой.

В Детском парке уже проводят демонтаж покрытия и планировку территории.

Возле пруда «Семхоз» копают траншею под кабель для сетей видеонаблюдения и наружного освещения.

В сквере на проспекте 50 лет Октября проводит демонтаж асфальтобетонного покрытия, опиловку деревьев и установку бортового камня.

В парке на Рахова в поселке Дубки работы по благоустройству начнутся с 13 апреля.