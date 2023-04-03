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НовостиОбщество3 апреля 2023 5:44

Житель Саратова пострадал на пожаре в гараже с мотоциклами

Мужчина до последнего пытался спасти технику
Наталия Калинина

Вчера вечером, 1 апреля, житель Саратова пострадал на пожаре, который произошел в гараже с мотоциклами. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Волжском районе на улице имени Братьев Никитиных. В подземном гаражном кооперативе горел гараж на площади 8 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 20.02.

На момент пожара внутри гаража находился его 36-летний хозяин, который ремонтировал мотоциклы. Один из мотоциклов мужчине удалось выкатить, оставшиеся два сгорели. Мужчина наглотался дыма и попал в Ожоговый центр с отравлением. Причина пожара устанавливается.