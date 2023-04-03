В Ленинском районе Саратова несколько улиц остались без воды до вечера

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 3 апреля, в Ленинском районе Саратова несколько улиц остались без воды, сообщили в пресс-службе КВС.

Отключения коснулись жителей улиц:

Загородняя, 1-я Прокатная, 2-й Прокатная на участке от Зеркальной до Безымянной, 4-й Прокатная, Измайлова, Ломоносова, дома №№ 9-21 по нечетной стороне проспекта Строителей, Зеркальная, Бульварная, Ламповая, Студеная, 1-й, 2-й, 3-й Студеный проезды, а также дома №№ 46-54 по четной стороне Шехурдина.

Вернуть воду в дома саратовцев коммунальщики обещают к 17 часам.

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