В автоаварии в Воскресенском районе Саратовской области погиб подросток. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава Облспаса Юрий Юрин, трагедия произошла сегодня утром, 3 апреля.

В 7:37 у села Елшанка столкнулись Toyota и Lada – несовершеннолетний погиб, госпитализированы были мужчина и женщина.

Подробности ДТП выясняются.

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