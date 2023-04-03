В автоаварии в Воскресенском районе Саратовской области погиб подросток. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава Облспаса Юрий Юрин, трагедия произошла сегодня утром, 3 апреля.
В 7:37 у села Елшанка столкнулись Toyota и Lada – несовершеннолетний погиб, госпитализированы были мужчина и женщина.
Подробности ДТП выясняются.
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