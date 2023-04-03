Саратовцев ждет теплый понедельник с небольшим дождем

архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 3 марта, в Саратовской области прогнозируется теплая погода с небольшим дождем днем. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона
В Саратове сегодня +14…+16, местами по области возможно до +18.
Ветер в регионе будет преобладать умеренный юго-восточный 3…8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.
Утром и днем в облцентре и местами в Правобережье возможен небольшой дождь.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.