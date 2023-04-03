Саратовцев ждет теплый понедельник с небольшим дождем

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 марта, в Саратовской области прогнозируется теплая погода с небольшим дождем днем. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона

В Саратове сегодня +14…+16, местами по области возможно до +18.

Ветер в регионе будет преобладать умеренный юго-восточный 3…8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.

Утром и днем в облцентре и местами в Правобережье возможен небольшой дождь.

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