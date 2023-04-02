Александр Бастрыкин запросил доклад по результатам расследования дела о забитом насмерть мужчине в центре Саратова

Председатель СКР Александр Бастрыкин, фото: архив КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по результатам расследования уголовного дела о забитом насмерть мужчине в центре Саратова. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Как ранее рассказали «Комсомолке» в региональном управлении СКР, 27 марта в больнице от тяжелых травм умер 34-летний Александр С. – накануне на саратовца напали у магазина «Красное и Белое» на улице Ломоносова.

Мужчина получил несколько ударов по голове палкой, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Подозреваемый в преступлении уже задержан. Как рассказали следователи корреспонденту «КП-Саратов», это ранее судимый за грабеж 22-летний Раван К. Сейчас он находится под стражей.

Анатолию Говорунову, руководителю следкома по Саратовской области в центральном аппарате ведомства поручили доложить о расследовании уголовного дела и сообщить о результатах в Москву.

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