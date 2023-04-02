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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 13:17

В Энгельсе водитель Hyundai сбил мопед с двумя подростками

Роман Хвалин

В Энгельсе водитель Hyundai сбил мопед с двумя подростками, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла в поселке Приволжский – у дома № 11 по улице 5-й квартал. 29-летний водитель Hyundai Solaris столкнулся с мопедом.

Пострадал 14-летний водитель мопеда и его 18-летний пассажир, мальчиков доставили в больницу.

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