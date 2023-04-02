В Балаково Саратовской области готовят проект аэропорта на сотню пассажиров в час

Фото: Володин Саратов / Телеграм

В Балаково в Саратовской области готовят проект аэропорта на сотню пассажиров в час, сообщает Телеграм-канал региональных сторонников Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В Балаково аэропорт работал с 1984 по 2001 годы – из города летали рейсы в другие города области и регионы России. Спикер ГД говорил о необходимости реконструкции авиагавани еще в 2019 году.

Проект будет подготовлен в рамках государственно-частного партнерства и станет частью федеральной программы «Развитие транспортной системы». Как ожидается, в новом аэропорту в Балаково будут обслуживать до сотни пассажиров в час.

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