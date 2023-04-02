архив КП Фото: Федор СКВОРЦОВ

Под Энгельсом молодая пара и годовалый ребенок получили отравления после дезинсекции в доме, сообщил сегодня утром, 2 апреля, глава минздрава региона Олег Костин в личном Телеграм-канале.

Как пояснил Костин, ко врачам вчера около 20:47 обратились четыре жителя общежития на Молодежной улице в поселке Пробуждение в ЭМР – после обработки дома от тараканов все они почувствовали недомогание.

Медпомощь получили 32-летний мужчина, 31-летняя женщина и несовершеннолетние – 8-летняя девочка и годовалый мальчик. От госпитализации семья отказалась.

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