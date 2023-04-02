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Вчера, в субботу, 1 апреля, саратовский «Кристалл» занял третью строчку в первенстве ВХЛ. Хоккеисты из Саратова в гостях проиграли «Динамо-Алтаю» из Барнаула (0:1).

Матч состоялся как полуфинал первенства Всероссийской хоккейной лиги. В общей сложности, команды провели семь игр с итоговым счетом 3:4.

Саратовский «Кристалл» после вчерашнего поражения на чужом льду стал бронзовым призером чемпионата. В прошлом году команда из Саратова выступила лучше и добилась серебряных медалей первенства.

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