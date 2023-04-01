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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 10:44

В Саратове троллейбус сбил 19-летнего велосипедиста

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции
Наталия Калинина

Сегодня, 1 апреля в Саратове троллейбус № 10 сбил 19-летнего велосипедиста, о чем сообщает Госавтоинспекция города Саратова.

По предварительным данным, ЧП произошло в 13.00 возле дома 75/77 по Университетской. 43-летний водитель троллейбуса № 10 сбил 19-летнего велосипедиста.

Пострадавший велосипедист был доставлен в медучреждение.В се обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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