В Саратове троллейбус сбил 19-летнего велосипедиста

Сегодня, 1 апреля в Саратове троллейбус № 10 сбил 19-летнего велосипедиста, о чем сообщает Госавтоинспекция города Саратова.

По предварительным данным, ЧП произошло в 13.00 возле дома 75/77 по Университетской. 43-летний водитель троллейбуса № 10 сбил 19-летнего велосипедиста.

Пострадавший велосипедист был доставлен в медучреждение.В се обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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