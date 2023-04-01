В Саратове тела мужчины и его сына нашли в гараже

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 31 марта, в Кировском районе Саратова были обнаружены тела двух мужчин, СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

По предварительным данным, страшную находку сделал родственник пострадавших. В гаражном массиве, расположенном на улице Технической. Внутри автомобиля в гараже были обнаружены тела 18 и 57-летних мужчин. Свидетель обратился в полицию.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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