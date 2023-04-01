В Ленинском районе семь домов остались без холодной воды

Сегодня, 1 апреля, в Ленинском районе Саратова семь домов остались без холодной воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт на городском водопроводе по адресу: Молодежный проезд 5. На время него прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Молодежный проезд, 1-7.

Ориентировочно отключение продлится до полуночи.

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