Вчера вечером, 31 марта, в Вольске загорелся автомобиль Chevrolet Niva, припаркованный на улице Чапаева.

Сообщение о пожаре поступило в 18.48. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. На тушение выезжал 1 пожарный расчет.

Причина пожара устанавливается, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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