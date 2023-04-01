Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 1 апреля, в Ершове на железнодорожных путях обнаружено тело 19-летней девушки, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, труп был найден на путях станции «Ершов». Утром его заметил машинист и обратился в полицию. Как выяснилось, погибла 19-летняя девушка. По предварительным данным, ее сбил поезд.

Точную причину смерти пострадавшей установит эксперт. Проводится доследственная проверка.

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