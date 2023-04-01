Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 31 марта, в Петровске 19-летний парень зарезал спящую мать, на которую был разозлен. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве 54-летней женщины. По предварительным данным, ночью 31 марта 19-летний сын потерпевшей был дома с родителями. Из-за обиды на мать ночью он напал на спящую женщину с ножом.

Пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемый был задержан. Идет расследование.

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