Фото: СУ СК по Саратовской области
Вчера, 31 марта, в Петровске 19-летний парень зарезал спящую мать, на которую был разозлен. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.
Возбуждено уголовное дело об убийстве 54-летней женщины. По предварительным данным, ночью 31 марта 19-летний сын потерпевшей был дома с родителями. Из-за обиды на мать ночью он напал на спящую женщину с ножом.
Пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемый был задержан. Идет расследование.
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