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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 9:58

В Петровске 19-летний парень зарезал спящую мать

Молодой человек задержан
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 31 марта, в Петровске 19-летний парень зарезал спящую мать, на которую был разозлен. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве 54-летней женщины. По предварительным данным, ночью 31 марта 19-летний сын потерпевшей был дома с родителями. Из-за обиды на мать ночью он напал на спящую женщину с ножом.

Пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемый был задержан. Идет расследование.

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