Фото: Официальный телеграм-канал регионального парламента

Сегодня, 1 апреля, в Саратове проводили бойцов 99-го полка после отпуска к месту службы.

- Желаю вам удачи и успешного выполнения поставленных задач. В добрый путь! - обратился к военнослужащим депутат Кирилл Лаврентьев.

Телеграм-канал Саратовской областной Думы также сообщает, что сегодня ночью ожидается прибытие в краткосрочный отпуск бойцов 98-го полка. С ними едет в качестве сопровождения депутат Роман Ирисов.

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