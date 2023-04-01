Фото: Официальный телеграм-канал регионального парламента
Сегодня, 1 апреля, в Саратове проводили бойцов 99-го полка после отпуска к месту службы.
- Желаю вам удачи и успешного выполнения поставленных задач. В добрый путь! - обратился к военнослужащим депутат Кирилл Лаврентьев.
Телеграм-канал Саратовской областной Думы также сообщает, что сегодня ночью ожидается прибытие в краткосрочный отпуск бойцов 98-го полка. С ними едет в качестве сопровождения депутат Роман Ирисов.
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