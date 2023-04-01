Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове охранник погиб, разнимая драку в кафе. Его тело было обнаружено сегодня, 1 апреля, в Заводском районе, о чем сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел возле кафе «Ночь», расположенного по адресу Орджоникидзе, 1а. Тело 20-летнего сотрудника заведения нашли на улице, о чем сообщили в правоохранительные органы.

По имеющейся информации, сотрудник кафе разнимал драку, в ходе которой получил удар ножом. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки находятся на контроле главы регионального СУ СК Анатолия Говорунова.

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