Роман Бусаргин принял 18 близких и родственников участников СВО

Роман Бусаргин на встрече

Сегодня, 1 апреля, Роман Бусаргин провел очередной личный прием участников СВО, их родных и близких. На встречу с губернатором Саратовской области пришли 18 человек. Присутствовали также прокурор области Сергей Филипенко, военный прокурор и военный комиссар, профильные министры.

- Родственники военных просили поддержать тех, кто находится в зоне СВО. На прием также обратились волонтеры, которые вяжут маскировочные сети и попросили предоставить им помещение. Обязательно поможем в этом вопросе, - рассказал Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

На встрече с жителями также обсуждались вопросы медицинской помощи для военнослужащих, оформления разных документов и справок.

- У некоторых людей остаются бытовые проблемы. Кому-то нужно отремонтировать дорожку к дому, закрепить социального работника за больными родителями. Но в целом таких проблем стало меньше после того, как приемы членов семей участников СВО стали проводить главы районов, - отметил глава Саратовской области.

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