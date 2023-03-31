архив КП Фото: Виталий ТИМКИВ

В Саратове девятый трамвай заменят автобусом №19, рассказал сегодня, 31 марта, и.о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорь Поздникин во время прямого эфира.

Как рассказал чиновник, строительство скоростного трамвая начнется в мае. Чтобы заменить трамвай №9, в городе от 1-го Просяного проезда до Мирного переулка пустят автобус большой вместительности №19.

Интервал движения будет тот же, что и у трамвая. 8 и 11 апреля в тестовом режиме на этот маршрут запустят пять машин. Власти намеренно возьмут один выходной и один будний день, чтобы узнать количество пассажиров при различной нагрузке. На маршруте будет действовать право льготного проезда, переговоры по поводу которого ведутся с перевозчиком.

Для временной замены остальных маршрутов на время строительства линии скоростного трамвая, на 13 городских маршрутах увеличат число автобусов на 18%. Так, дополнительные машины появятся на автобусах №№3, 16, 18Д, 23, 26, 55, 55А, 57, 58, 60, 63, 79 и 110.

Завершат реконструкцию трамвая №9 уже этим летом. Также приостановлено будет движение трамвая №10 от Октябрьского поселка до Мирного переулка. Его возобновят к сентябрю.

Поздникин пообещал, что его ведомство постарается минимизировать для саратовцев сложности, которые возникнут на дорогах из-за пробок.

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