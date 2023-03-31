фото: Архив КП

В Калининском районе за переделку охолощенного пистолета в боевой арестован мужчина. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Калининском районе жительница одного из сел добровольно сдала участковому пистолет и 8 патронов к нему. Экспертиза установила, что сданный пистолет является гладкоствольным огнестрелом. Выяснилось, что 40-летний ранее судимый сожитель женщины в кустарных условиях заменил в охолощенном пистолете ствол, и теперь он пригоден для стрельбы боевыми патронами.

Полиция уточнила, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

В Саратовской области полицейскими выявлен факт незаконного изготовления огнестрельного оружия

В Калининском районе Саратовской области жительница одного из сел добровольно сдала участковому уполномоченному полиции пистолет и 8 патронов. По результатам проведенной экспертизы установлено, что сданный гражданкой пистолет является гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. В ходе проверки установлено, что ранее судимый сожитель сельчанки, в кустарных условиях переделал охолощенный пистолет, заменив в нем ствол, и тем самым сделал его пригодным для стрельбы боевыми патронами.

40 летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 УК РФ. Ранее гражданин был судим за аналогичное преступление.