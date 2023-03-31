архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В боях спецоперации погиб военнослужащий из Озинок Саратовской области прапорщик Максим Новозванцев, сообщили сегодня, 31 марта, в пресс-службе администрации Озинского района.

Новозванцеву было 30, он уроженец Озинок. В 2008 году он закончил школу и поступил в «Торжокский гуманитарный колледж», после поступил в СГТУ.

В 2012 году его призвали на срочную службу, он остался в армии контрактником. Как рассказали чиновники, Новозванцев служил техником отделения средств управления командно-технического узла войсковой части.

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