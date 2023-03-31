Бывшему прокурору Кировского района Саратова дали отсрочку по делу о мошенничестве до апреля 2024 года

Фото: пресс-служба Саратовского областного суда

Бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова осудили по делу о мошенничестве. Решение вынес сегодня, 31 марта, судья Кировского районного суда Антон Степанов.

Дело Пригарова длится с декабря 2020 года, когда его задержали. Его обвиняли в получении многомиллионной взятки от похоронной компании «Ритуал» на строительство Дома прощаний и крематория в Елшанке. Мзду экс-прокурору передал директор муниципального «Ритуала» Михаил Шулекин, за эти деньги Пригаров также обещал свое покровительство компании.

В уголовном деле по «Ритуалу» фигурировал еще один саратовец – Олег Вартанов, он находился в составе учредителей частного похоронного бюро. Как полагало следствие, Шулекин ежемесячно передавал незаконные деньги прокурору. Вартанова и самого Пригарова по уголовному делу о взятке оправдали.

Также следствие обвиняло Пригарова в мошенничестве. Его знакомый Андрей Чугунов обратился к бывшему работнику прокуратуры, из-за того что ему грозил тюремный срок. Пригаров обещал «отмазать» своего приятеля, попросив взамен его недостроенный дом. В итоге, бывший прокурор забрал себе жилплощадь, а Чугунов оказался за решеткой.

По этому делу Пригарова осудили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Бывшему прокурору дали отсрочку от колонии до апреля 2024 года, поскольку он воспитывает маленького ребенка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.