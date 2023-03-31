В Саратове откроют мемориальную доску советскому солдату, взявшему в плен Гиммлера

Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове откроют мемориальную доску советскому солдату Ивану Сидорову, Который в апреле 1945 года совершил подвиг и взял в плен бывшего рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Мероприятие состоится в 10:00 в Международный день освобождения узников фашистских лагерей, 11 апреля 2023 года. В Саратове будет увековечена память простых русских солдат: саратовца Сидорова и рязанца Губарева. Мемориальная доска появится на доме №2 по улице Одесской, где жил безымянный герой Великой Отечественной войны Иван Егорович Сидоров. Доску изготовило Специальное предприятие «Ритуал».

На основе архивных документов КГБ удалось выяснить, что они смогли остановить высокопоставленного сподвижника Гитлера, который тайно пробирался на встречу с союзниками СССР, чтобы ударить по победителю во Второй мировой войне. Эту историю изучил и сделал достоянием общественности саратовский ветеран журналистики Александр Иванович Симонов.

«Сидоров против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста» - так называется книга Симонова, которая позволяет по-новому взглянуть на завершающий этап войны. Концепция Симонова признана Военно-историческим обществом России, есть публикации и авторские отзывы. Благодаря его труду была восстановлена историческая справедливость. Ранее считалось, что Гиммлера пленили англичане.

Саратовское региональное отделение Союза Журналистов России реализует проекты патриотической тематики, например, о журналистах-фронтовиках, «Летописцы – Победители. Имена и судьбы». Более 20 лет проводится творческий конкурс юнкоров «Серебряное перо Губернии».

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