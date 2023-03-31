На Театральной площади Саратова в субботу состоится ярмарка «выходного дня»

архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 1 апреля, на Театральной площади состоится традиционная ярмарка "выходного дня". Об этом корреспонденту телеканала сообщает городская администрация.
Жители города смогут приобрести плодоовощную продукцию местных производителей, мясные изделия, мед, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, сахар, растительное масло а так же товары народного промысла и многое другое.
Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. Помимо ярмарки на Театральной площади, торговые площадки с сельскохозяйственной продукцией будут работать в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская и в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.
В поселке Юбилейный сельскохозяйственный рынок работает все дни, кроме понедельника.
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