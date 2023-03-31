Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Заводском районе Саратова задержали молодого человека без гражданства России – дома у него было почти 200 граммов героина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

При обыске в доме у 24-летнего приезжего нашли несколько свертков с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, в них оказалось 198 граммов героина и 65 граммов метадона.

По версии полицейских, гражданин одной из бывших советских республик надеялся продать наркотики. На иностранца завели уголовное дело, его допрашивают.

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