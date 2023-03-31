Фото: Дмитрий Романов / Телеграм

В ходе СВО под Бахмутом погиб 24-летний доброволец из Маркса Сергей Мазуров. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Романов.

Сергею Мазурову было 24 года, он учился в школе №1 и №4 в Марксе, а затем в ПТУ №46. В спецоперации боец участвовал как доброволец, погиб, освобождая ДНР.

С военнослужащим простятся завтра в полдень, 1 апреля, на новом кладбище в Марксе.

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