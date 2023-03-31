В выходные в Саратовскую область вернется тепло

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области в субботу, 1 апреля, «начнется наступление теплой воздушной массы», которая приведет к повышению температуры воздуха. Об этом сегодня, 31 марта, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В ночь с пятницы на субботу столбики саратовских термометров будут показывать от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до 12 со знаком плюс. Днем в субботу ожидаются дожди.

На воскресенье и понедельник синоптики спрогнозировали сухую и теплую погоду. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов.

На выходных средняя скорость ветра составит 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до 14 метров в секунду.

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