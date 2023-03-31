За покушение на убийство жителя Саратовской области осудили на три с половиной года строгого режима

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд вынес приговор жителю Питерского района Саратовской области за покушение на убийство. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, в вечернее время 25 августа 2022 года на хуторе Коряпкин, Питерского района, мужчина повздорил со своим знакомым из-за ненадлежащей работы по выпасу их общего крупного рогатого скота.

В ходе ссоры он выстрелил из двуствольного ружья в грудь 21-летнему оппоненту. Раненый попытался убежать, но злоумышленник сел в автомобиль и несколько раз переехал потерпевшего. К счастью, молодому человеку удалось убежать и обратиться за медицинской помощью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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