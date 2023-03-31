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Саратовской области выделят 4,373 млрд на расселение и снос ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Штаб Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина согласовал выделение Саратовской области дополнительных 4,373 млрд рублей на расселение и снос ветхого и аварийного жилья.

По словам губернатора, средства будут направлены региону благодаря поддержке Вячеслава Володина. В 2023 году региональная программа переселения затронет 7 тысяч человек. За счет дополнительных средств, выделенных на 2023-2024 года, удастся переселить еще более 200 домов, в которых проживает порядка 6 тысяч человек. Общий объем увеличится почти в два раза.

— Необходимо начинать формировать и публиковать списки домов, которые попадут под переселение, —поручил Бусаргин.

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