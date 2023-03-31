Мобилизованным и добровольцам Саратовской области дадут отсрочку уплаты аренды за муниципальное имущество

архив КП
Фото: Андрей МИРЕЙКО
В Саратове мобилизованным и добровольцам предоставят отсрочку по аренде муниципального имущества. По сообщению пресс-службы правительства области, такое решение сегодня, 31 марта, приняли депутаты на заседании городской думы.
Законопроект представил прокурор города Максим Енишевский. Он уточнил, что еще в феврале федеральное Правительство в распоряжении прописало возможность для мобилизованных и добровольцев не платить за аренду не только во время службы, но и в течение 90 дней после ее окончания.
Проект был принят единогласно, без обсуждений.
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