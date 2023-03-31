архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове 42-летний мужчина из-за критики за пьянство угрожал убить отчима-инвалида. Об этом сообщили сегодня, 31 марта, в прокуратуре Саратовской области.

Дело рассмотрит мировой суд. Как предполагает следствие, саратовец повздорил с пожилым мужчиной – тот негативно высказывался об алкоголизме и «деструктивном поведении» своего пасынка.

После замечаний отчима, он схватил чайник с кипящей водой, замахнулся, и стал угрожать обварить мужчину насмерть. Конфликт остановила мать агрессора, она спасла инвалида.

Подозреваемый сознался в преступлении.

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